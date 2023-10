ഇതുവഴി തന്‍റെ മതത്തെ ബോധപൂർവം ചിത്രീകരിക്കാനാണ് താരം ശ്രമം നടത്തിയതെന്നും ഇയാള്‍ തന്‍റെ പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് (Complaint filed against Mohammad Rizwan for offering Namaz on field during Pakistan vs Netherlands Cricket World Cup 2023 match). തന്‍റെ പരാതിയുടെ പകര്‍പ്പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അഭിഭാഷകന്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.