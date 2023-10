ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ വിജയം അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന്‍റെ ദുരിതം പേറുന്ന സ്വന്തം ജനതയ്‌ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഫ്‌ഗാന്‍ താരങ്ങള്‍ (Rashid Khan and Mujeeb ur Rahman Dedicate win over England in Cricket World Cup 2023 To Afghans). ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ വിജയം തങ്ങളുടെ ജനതയില്‍ നേരിയ അശ്വാസം പകരുമെന്ന് അഫ്‌ഗാന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ റാഷിദ് ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചു.