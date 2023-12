മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാനും (India vs Pakistan) നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുമ്പോള്‍ കളിക്കളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ആവേശം ഏറെയാണ്. രാഷ്‌ട്രീയ കാരണങ്ങളാല്‍ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകള്‍ കളിക്കാത്ത അയല്‍ക്കാര്‍ തമ്മില്‍ ഐസിസി ടൂര്‍ണമെന്‍റുകളില്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ പോര് നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് മുന്നില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഒന്നുമല്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ഓപ്പണര്‍ ഗൗതം ഗംഭീര്‍. (Gautam Gambhir on India and Pakistan cricket teams)