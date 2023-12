പെര്‍ത്ത്: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്‌ക്കുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ (Pakistan vs Australia). പുതിയ നായകന്‍ ഷാന്‍ മസൂദിന്‍റെ (Shan Masood) കീഴിലാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഓസീസിനെ നേരിടാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍ മുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസമിന് (Babar Azam) പറ്റിയ ഒരു അമളിയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്.

(Babar Azam Looks To Stop Ball Hit By Teammate). ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാബര്‍ ബാറ്റിങ് ടീമാണെന്ന് മറന്നുവോയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. (Babar Azam Viral video)