രോഹിത്തിന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ, കെഎല്‍ രാഹുല്‍ എന്നിവര്‍ ടീമിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിഷഭ്‌ പന്താവും ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനെന്നാണ് ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നത്. ദീര്‍ഘ കാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ അതു ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലാണെന്നും മുന്‍ താരം പറഞ്ഞു. (Aakash Chopra pick Rishabh Pant and Shubman gill to replace Rohit Sharma as India Test Team captain)