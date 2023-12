അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല്‍ 2024 (IPL 2024) സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിലേക്ക് (Mumbai Indians) മടങ്ങി പോകാന്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ (Hardik Pandya) താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് പരിശീലകന്‍ ആശിഷ് നെഹ്‌റ (Ashish Nehra On Hardik Pandya Trade). മിനി താരലേലത്തിന് മുന്‍പ് പ്ലെയര്‍ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ ആയിരുന്നു മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയെ തിരികെ തങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പാണ്ഡ്യയുടെ കൂടുമാറ്റത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ആശിഷ് നെഹ്റയുടെ പ്രതികരണം (Ashish Nehra First Responds On Hardik Pandya Return To MI).