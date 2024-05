നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (മെയ് 28 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Prediction Today

തീയതി: 28-05-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ പഞ്ചമി

നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം

അമൃതകാലം: 12:21 PM മുതല്‍ 01:56 PM വരെ

വര്‍ജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:25 AM മുതല്‍ 09:13 AM വരെയും & 11:37 AM മുതല്‍ 12:25 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:31 PM മുതല്‍ 05:06 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:01 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:42 PM

ചിങ്ങം: സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു വശത്ത് പങ്കാളിയാലോ, സഹപ്രവര്‍ത്തകനാലോ നിരാശനാകുമ്പോള്‍, മറുവശത്ത് തോന്നലുകള്‍ കൊണ്ട് വലിയ ലാഭങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇന്ന് ഒരു സുഹൃത്തിന്‍റെ ഉപദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സന്തുലിതാവസ്ഥ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കാം.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ചിന്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിലായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വളരെ ശാന്തമായ ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട്. എന്തും ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതുമൂലം ധാരാളം ആളുകളെ സഹായിക്കാന്‍ സാധിക്കും. വളരെ അസാമാന്യമായി ദയയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മനസുവായിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ നിങ്ങല്‍ക്ക്‌ വളരെ വിസ്‌മയാവഹമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് പകരും.

തുലാം: ഇന്ന് മുഴുവനും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രതീക്ഷകളായിരിക്കും. നല്ല ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയതമയുടെ നിങ്ങളോടുള്ള പരിഗണനയും, സ്നേഹവും മൂലം ലോകത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് തയ്യാറായേക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമൂലം ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെടും.

വൃശ്ചികം: പുതിയ വ്യവസായസംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനാല്‍ ആവേശത്തിന്‍റെ മേഖലകള്‍ അതിരുകള്‍ ലംഘിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകും. ഇന്ന് വളരെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടുകൂടി ഒരു നല്ല പരിശ്രമം കാഴ്‌ചവച്ച് അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത്‌ നേടിയെടുക്കും. എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഫലപ്രദവും, ശ്രേഷ്‌ഠവുമായിരിക്കും.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികനില ഒരു തീഗോളം പോലെയായിരിക്കും. കോപം ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആളുകള്‍ പറയും. ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ്‌ ചിന്തിക്കുക. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനിടയുണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

മകരം: ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനായി നിങ്ങളിന്ന് വിവേകപൂര്‍വവും, അല്ലാത്തതുമായ, അധികാരം വച്ചുള്ള കളിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ബുദ്ധിപരമായ വളര്‍ച്ച അസാധാരണമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിചാരങ്ങളും. ഈ ഘട്ടത്തിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

കുംഭം: അപ്രതീക്ഷിതവും ആശ്ചര്യകരവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഇന്ന് അതിശയിപ്പിക്കും. നേട്ടം, പണം, സ്നേഹം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് എന്തുതന്നെയായാലും അത് തിരികെ വേണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം. ദിവസത്തിന്‍റെ അവസാനം വായനയിലോ, ഗവേഷണത്തിലോ, ചര്‍ച്ചയിലോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലോ മുഴുകും.

മീനം: ഓഫിസിലെയും വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യും. വീടിന്‍റെ നവീകരണത്തിനുള്ള ജോലികള്‍, അതിനുള്ള ചെലവ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലാണെങ്കിലും, അതില്‍ വ്യാപൃതനാകും. ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

മേടം: നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പൂര്‍ണമായും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ചിലപ്പോഴെല്ലാം മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ജോലിയില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെയെല്ലാം കടത്തിവെട്ടും. എന്തുതന്നെയായാലും, വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങള്‍ വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിന് സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നതുകാരണം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കി ക്ഷമാപൂര്‍വം കാത്തിരിക്കണം.

ഇടവം: നിങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണകൗശലവും സംയോജന വൈദഗ്ധ്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേയും, മേലധികാരികളേയും, പങ്കാളികളേയും, എതിരാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആരാധനയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഉറപ്പായും സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്കും പാടവങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അതിന് കാര്യങ്ങൾ പഴയപടിയാക്കാൻ കഴിയും.

മിഥുനം: മറ്റുള്ളവര്‍ പകര്‍ന്ന പ്രചോദനത്തെ കണക്കാക്കുന്നതിനായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും, മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് കരുതലോടെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് പകരമായി സ്നേഹവും, ശ്രദ്ധയും, പരിചരണവും തിരിച്ച് കിട്ടും.

കര്‍ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും, മനോഭാവവും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക്‌ പ്രചോദനം നല്‍കും. അത് സഫലമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും അത് സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ അവരോടൊപ്പം ഒരു നല്ല വൈകുന്നേരം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹവും ഹൃദയബന്ധങ്ങളും ദീര്‍ഘനേരം നിലനില്‍ക്കുകയും, അവ പ്രയോജനകരമാകുകയും ചെയ്യും.