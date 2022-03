Will Smith apologizes for slaps Chris Rock: ഓസ്‌കര്‍ ചടങ്ങില്‍ അവതാരകന്‍റെ മുഖത്തടിച്ച വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ ക്ഷമാപണം നടത്തി. ഓസ്‌കര്‍ വേദിയില്‍ കയറി അവതാരകനായ ക്രിസ്‌ റോക്കിന്‍റെ മുഖത്താണ് വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ അടിച്ചത്‌. ഭാര്യ ജാഡ പിങ്കെറ്റ്‌ സ്‌മിത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശമാണ് വില്‍ സ്‌മിത്തിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്‌.

അതേസമയം ഇത്‌ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്‌ക്രിപ്‌റ്റഡ്‌ സ്‌കിറ്റ്‌ ആണോ എന്നാണ്‌ ആരാധകരുടെ സംശയം. വിവാദത്തില്‍ ഓസ്‌കര്‍ അധികൃതരും ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ല. തല മൊട്ടയടിച്ചാണ് ജാഡ പിങ്കെറ്റ്‌ സ്‌മിത്ത്‌ ഓസ്‌കര്‍ വേദിയിലെത്തിയത്‌. മികച്ച ഡോക്യുമെന്‍ററിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ക്രിസ്‌ റോക്ക്‌ അതേകുറിച്ച്‌ തമാശ പറഞ്ഞു. തലയിലെ രോമം കൊഴിയുന്ന അസുഖമാണെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്‌ റോക്ക്‌ പറഞ്ഞത്‌.

എന്നാല്‍ റോക്കിന്‍റെ തമാശ വില്‍ സ്‌മിത്തിന് സുഖിച്ചില്ല. വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ വേദിയിലേക്ക്‌ കയറിവന്ന്‌ റോക്കിന്‍റെ മുഖത്ത്‌ ശക്തിയായി അടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്‌ 'എന്‍റെ ഭാര്യയുടെ പേര്‌ നിന്‍റെ വായ കൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു പോകരുതെന്ന്‌' വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ ശക്തമായി താക്കീത്‌ നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു.

Will Smith as best actor in Oscars 2022: വില്‍ സ്‌മിത്താണ് ഇത്തവണ ഓസ്‌കറില്‍ മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്‌. 'കിങ്‌ റിച്ചാര്‍ഡ്‌' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയമാണ് വില്‍ സ്‌മിത്തിനെ അവാര്‍ഡിനര്‍ഹനാക്കിയത്‌. ഇതാദ്യമായാണ് വില്‍ സ്‌മിത്തിന് ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നത്‌. മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കറുത്ത വംശജനാണ് വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌.

എന്നാല്‍ സംഭവത്തില്‍ താരം മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്‌തു. ക്രിസ്‌ റോക്കിന്‍റെ മുഖത്തടിച്ചതിന്‌ പിന്നാലെയായിരുന്നു പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം. വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ച്‌ ക്രിസ്‌ റോക്കിന്‍റെ പേര്‌ പരാമര്‍ശിക്കാതെ കണ്ണീരോടെ ക്ഷമാപണം നടത്തി.

Will Smith emotional speech: 'എനിക്ക്‌ അക്കാദമിയോട്‌ മാപ്പ്‌ പറയണം. എല്ലാ നോമിനികളോടും മാപ്പ്‌ പറയണം. ഇത്‌ മനോഹരമായ നിമിഷമാണ്. അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചതിനല്ല ഞാന്‍ കരയുന്നത്‌. കല ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. റിച്ചാര്‍ഡ്‌ വില്യംസിനെ കുറിച്ച്‌ പറയുന്നതു പോലെ (വില്‍ സ്‌മിത്തിന്‌ പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത കഥാപാത്രം) ഞാനും ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ പിതാവിനെ പോലെയാണ്. സ്‌നേഹം നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കും.' -കണ്ണീരോടെ വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ പറഞ്ഞു.

Also Read: ഓസ്‌കറില്‍ തിളങ്ങി കോഡ; വില്‍ സ്‌മിത്ത്‌ മികച്ച നടന്‍; ജെസിക്ക ചസ്‌റ്റെയ്‌ന്‍ മികച്ച നടി