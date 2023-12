വിധു വിനോദ് ചോപ്ര സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി റൈറ്റ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറാണ്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഒരാള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫിസറായി മാറുന്നതാണ് 'ട്വൽത്ത് ഫെയിലി'ന്‍റെ കഥ ('12th Fail' on Disney Plus Hotstar from December 30). യഥാര്‍ഥ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.