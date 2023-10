ഇതിനിടെയാണ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ വാക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു വീഡിയോ കോൾ അഭിമുഖത്തിൽ 'സലാറു'മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം താരം നേരിടുകയുണ്ടായി. ഈ ക്രിസ്‌മസിന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ - രാജ്‌കുമാർ ഹിരാനി ചിത്രം 'ഡങ്കി'യുമായി സലാർ മത്സരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചോദ്യം (Christmas clash between Salaar and Dunki at the box office).