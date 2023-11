ഹൈദരാബാദ്: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പ്രകടനത്തിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം കത്രീന കൈഫ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെയുളള ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ കിരീടം നേടാനുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെയും ടീമിന്‍റെയും ശ്രമത്തെയും ആവേശത്തോടെ താരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (Katrina Kaif cheers ahead of the cricket World Cup 2023 final). ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതല്‍ സെമി ഫൈനല്‍ വരെ തുടര്‍ച്ചയായി പത്ത്‌ തവണ വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പോരാട്ടത്തിന്‌ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം നാളെ (നവംബര്‍ 19) സാക്ഷ്യം വഹിക്കും (India vs Australia world cup 2023 final).