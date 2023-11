'പൊ റിഞ്ചു മറിയം ജോസ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോജു ജോർജും മാസ്‌റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ജോഷിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം 'ആന്‍റണി'യുടെ ട്രെയിലർ പുറത്ത് (Joju George, Kalyani Priyadarshan starrer Antony Official Trailer). അത്യുഗ്രൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ട്രെയിലർ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്. സരിഗമ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ റിലീസായ ട്രെയിലർ മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ കാഴ്‌ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

അതേസമയം 'ആന്‍റണി' ഡിസംബർ 1 മുതൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും (Joshi and joju george movie antony in theater from december1st). ഫാമിലി - മാസ് - ആക്ഷൻ മൂവിയായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ 'ആന്‍റണി'യിൽ ചെമ്പൻ വിനോദ്, നൈല ഉഷ, വിജയരാഘവൻ, ആശ ശരത് എന്നിവരാണ് മറ്റ് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റൽ സ്റ്റുഡിയോസ്, അൾട്രാ മീഡിയ എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ് എന്നിവയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ സാക് പോൾ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം.