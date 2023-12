കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മുരിങ്ങ വില 100 ൽ നിന്നും 115 ലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ (In Kasaragod district, drumstick prices have increased from Rs.100 to Rs.115 ) കണ്ണൂരും എറണാകുളവും 100ൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇഞ്ചി ഒരുവിട്ടു വീഴ്‌ച നടത്തി 10 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിലവിലെ വിലയിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് ഇറങ്ങാതെ ഇഞ്ചി 160ൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും പച്ചമുളകിന് 80 രൂപയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെക്കാൾ 30രൂപ കൂടുതൽ. തക്കാളിയും സവാളയും വിലയിൽ വലിയ മാറ്റയില്ലാതെ ആശ്വാസ വിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും വിപണിയിലെ മറ്രിനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം.