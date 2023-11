തനിക്ക് ഓട്ടിസം സ്‌പെക്‌ട്രം ഡിസോര്‍ഡര്‍ ആണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കരിയര്‍ വിടുന്നതെന്നുമാണ് സംവിധായകന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത് (Alphonse Puthren opens up about his autism diagnosis). പോസ്‌റ്റിന് പിന്നാലെ സംവിധായകന്‍റെ ഈ അവസ്ഥയില്‍ നിരവധി പേര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസ വാക്കുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. സംവിധായിക സുധ കൊങ്കരയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് (Sudha Kongara reacts to Alphonse Puthren s health).