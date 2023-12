ഭോപ്പാല്‍: ബുധനാഴ്ച സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്‍ യാദവ് ആദ്യ മന്ത്രി സഭാ യോഗത്തില്‍ത്തന്നെ എടുത്തത് ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങള്‍. രണ്ടും ദേശീയ തലത്തില്‍ തന്നെ ചര്‍ച്ചയാകുന്നവ. പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ഇറച്ചിക്കച്ചവടവും മുട്ടക്കച്ചവടവും നിരോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ നിശ്ചിത പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഉച്ച ഭാഷിണികള്‍ നിരോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും(CM Mohan Yadav Starts With Ban On Meat Sales In Open Loudspeakers In Religious Places).