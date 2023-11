ന്യൂഡൽഹി : ഓള്‍ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് (All India Professional Congress) ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിനെ മാറ്റി നേതൃത്വം. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി (Congress Working Committee) അംഗമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിനെ മാറ്റിയതെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ വിശദീകരണം (Praveen Chakravarty Appointed As New AIPC Chairman).