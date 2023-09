ചെന്നൈ : തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വാചാതി കൂട്ടബലാത്സംഗ (Vachathi Gangrape) കേസിൽ 215 സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (215 Government Officials are guilty) കുറ്റക്കാരാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി (Madras High Court). വീരപ്പനായുള്ള തെരച്ചിലിന്‍റെ പേരിൽ 18 ആദിവാസി സ്‌ത്രീകളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും (18 young women sexually assaulted) പുരുഷന്മാരെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും വസ്‌തുവകകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന കേസിലാണ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം കോടതി വിധിച്ചത്. ജസ്‌റ്റിസ് പി വേൽമുരുകനാണ് (Justice P. Velmurugan) കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്.

2011 ലെ കീഴ്‌ക്കോടതി വിധി ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. പ്രതികൾക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ നൽകാനാണ് കീഴ്‌ക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ബലാത്സംഗത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ സർക്കാർ നഷ്‌ടപരിഹാരമായി (Rs 10 lakh compensation to the 18 victims) നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ മരണപ്പെട്ട അതിജീവിതകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സർക്കാർ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരുടെ നരനായാട്ട് : 1992 ലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. ധർമ്മപുരി ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയായ വാചാതിയിൽ ചന്ദന മരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പേരിൽ വീരപ്പനായുള്ള തെരച്ചിലിന്‍റെ ഭാഗമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി റെയ്‌ഡ് (raid on the residences of Vachathi) നടത്തുകയും 18 സ്‌ത്രീകളെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. വനം വകുപ്പിലെ 124 ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസിലെ 86 ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഞ്ച് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാല് ഐഎഫ്‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പടെ 269 പേരാണ് വചതിയിൽ നരനായാട്ട് നടത്തിയത്. ഈ കേസിൽ 50 ഓളം പേർ വിചാരണക്കിടെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.