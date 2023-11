കാൺപൂർ : ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ കാമുകൻ കാമുകിയെ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബിൽഹൗർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ രാജേപൂർ വില്ലേജ് ഹൈവേയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു (kanpur woman stabbed axed to death by boyfriend In Uttar Pradesh).