പനാജി: സോഷ്യൽ മീഡിയയും മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളായി മാറിയെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയായ ജസ്റ്റിസ് മഹേഷ് സോനക് (HC Judge Blames Social Media- Calls it Weapon Of Mass Distraction). ഇതിനെ നേരിടാൻ ഇതുവരെ യോജിച്ച ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാതിരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മഡ്‌ഗാവിലെ ജി ആർ കെയർ ലോ കോളേജിലെ (G R Kare College of Law, Margao) വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവ ബെഞ്ചിലെ ജഡ്‌ജിയായ മഹേഷ് സോനക് (Justice Mahesh Sonak).