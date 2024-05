ETV Bharat / snippets

ഐപിഎല്ലിലെ വെടിക്കെട്ട് : ഓസീസ് ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിനൊപ്പം പറക്കാൻ ജേക്ക് ഫ്രേസര്‍ മക്‌ഗുര്‍കും

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 21, 2024, 9:30 AM IST | Updated : May 21, 2024, 11:18 AM IST

Jake Fraser-McGurk ( IANS )

സിഡ്‌നി : ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്ക്വാഡിലേക്ക് ജേക്ക് ഫ്രേസര്‍ മക്‌ഗുര്‍കും. റിസര്‍വ്‌ താരമായാണ് മക്‌ഗുര്‍കിനെ ഓസീസ് ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാറ്റ് ഷോര്‍ട്ടിനെയും റിസര്‍വ് താരമായി കങ്കാരുപ്പട ലോകകപ്പിന് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഐപിഎല്‍ പതിനേഴാം പതിപ്പില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന്‍റെ താരമായിരുന്നു മക്‌ഗുര്‍ക്. ഡല്‍ഹിയ്ക്കാ‌യി വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം ഐപിഎല്ലില്‍ നടത്തിയ മക്‌ഗുര്‍ക് 9 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 330 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. 234.04 ആയിരുന്നു ഐപിഎല്ലില്‍ താരത്തിന്‍റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡില്‍ നിന്നും 22കാരനായ താരത്തെ തഴഞ്ഞതില്‍ നേരത്തെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഫ്രേസറിനെ റിസര്‍വ് താരമായി ഓസീസ് ലോകകപ്പിന് അയയ്ക്കു‌ന്നത്. ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍, മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ്, കാമറൂണ്‍ ഗ്രീൻ ഉള്‍പ്പടെ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ നിരവധി താരങ്ങള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജേക്ക് ഫ്രേസറെ ലോകകപ്പിനുള്ള പ്രധാന സ്ക്വാഡിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് പരിശീലകൻ ആൻഡ്രൂ മക്‌ഡൊണാള്‍ഡ് പറഞ്ഞു.

