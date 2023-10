പട്‌ന : വിമാനത്തില്‍ മോശമായി പെരുമാറുകയും ശുചിമുറിയില്‍ കയറി വാതില്‍ അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടുകയും ചെയ്‌ത യാത്രക്കാരന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ (Flier Misbehaves In IndiGo flight). ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ഹൈദരാബാദ്-പട്‌ന വിമാനത്തില്‍ ഇന്നലെയായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിലാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടി (Flier locks himself inside toilet on IndiGo flight).