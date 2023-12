ന്യൂഡൽഹി: പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്‌ഐക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ മലയാളിയായ മുൻ വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജാമ്യം (Delhi court grants bail to former IAF official for spying for ISI). വ്യോമസേനയിൽ ജൂനിയർ റാങ്കിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി രഞ്ജിത് കെ കെ (Ranjith K K from Malappuram) എന്നയാൾക്കാണ് ഡൽഹി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി ഇയാളിൽനിന്ന് വ്യോമസേനയുടെ ഓപ്പറേഷനുകളുമായും മിലിട്ടറി ഇന്‍റലിജൻസുമായും ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യരേഖകൾ ഐഎസ്‌ഐ കൈക്കലാക്കി എന്നാണ് കേസ്.