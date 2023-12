ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്‍റിലുണ്ടായ സുരക്ഷാവീഴ്‌ചയെപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് (Congress Responds to Remarks of Modi on Parliament Security Breach). ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും (Modi Running Away From Debate), ചര്‍ച്ച നടന്നാല്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് ലോക്‌സഭയിലേക്ക് പ്രവേശനമൊരുക്കിയ ബിജെപി എംപിയെപ്പറ്റി ചോദ്യമുയരും എന്നതുകൊണ്ടാണിതെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്‌താവ് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.