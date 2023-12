ന്യൂഡൽഹി : പാർലമെന്‍റിൽ നടന്ന സുരക്ഷ വീഴ്‌ചയിൽ കേന്ദ്ര ഭരണകർത്താക്കളായ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി (Rahul Gandhi criticized the ruling B J P government for the security lapse in Parliament). രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വിലക്കയറ്റവുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നും അദ്ദേഹം.