ഡെഹ്റാഡൂണ്‍: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 13 ന് പാര്‍ലമെന്‍റിനകത്തുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച വലിയതോതില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അധികമാളുകള്‍ക്കറിയാത്ത സമാന സംഭവം 30 വര്‍ഷം മുന്‍പ് പാര്‍ലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിനകത്ത് നടന്നിരുന്നു. അന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പാര്‍ലമെന്‍റിനകത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത്. അതാകട്ടെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും. അന്ന് അത്തരമൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് മുതിര്‍ന്ന ഉത്തരാ ഖണ്ഡ് സ്വദേശി മോഹന്‍ പതക്ക് ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിച്ചു(Meet the youths entered in parliament and shouted slogans near speaker's dais). ഡിസംബര്‍ 13ന് ലോക്‌സഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിനിടെ സന്ദര്‍ശക ഗ്യാലറിയില്‍ നിന്ന് സഭാ തളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി കളര്‍ സ്പ്രേ പ്രയോഗം നടത്തിയവരുടെ നടപടിയെ ഇദ്ദേഹം അപലപിച്ചു.