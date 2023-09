ഹൈദരാബാദ് (തെലങ്കാന) : രാജ്യത്തിന്‍റെ നിയമ നിർമാണത്തിൽ നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് ലോക്‌സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനിത സംവരണ ബിൽ (women's Reservation Bill ) പാസാക്കിയത്. നിയമനിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്‌ത്രീകൾക്ക് ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമനിർമാണത്തിന്‍റെ പ്രധാന വക്താക്കളിലൊരാളായ ഭാരത് രാഷ്‌ട്ര സമിതി (ബിആർഎസ്) എംഎൽസി (Member of the Legislative Council) കെ കവിത, വനിത സംവരണ ബില്ലിൽ പ്രതികരിച്ച് ബുധനാഴ്‌ച രംഗത്തെത്തി (BRS MLC K Kavitha On women's Reservation Bill). രാഷ്‌ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ സ്‌ത്രീകളുടെ കൂടുതൽ ശക്തവും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്‌പ്പെന്നാണ് ബില്ലിനെ കെ കവിത വിശേഷിപ്പിച്ചത്.