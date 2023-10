ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്തെ 29 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ അതിവേഗം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള '14 മിനിറ്റ് ഓഫ് മിറാക്കിൾ' എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അവതരിപ്പിക്കുന്നു (14 Minutes of Miracle to speed up cleaning of Vande Bharat trains). ഡൽഹി കാന്‍റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പദ്ധതി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ കൃത്യനിഷ്‌ഠതയും സമയക്രമവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 14 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്ന് വൈഷ്‌ണവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു (Vande Bharat improves timing of trains).