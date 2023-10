ಕಾಜೋಲ್​ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​: ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. 'Facing one of the toughest trials of my life' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಟಿ ಟೆನ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ವೆಬ್​ ಸೀರಿಸ್​ನ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಸುದ್ದಿಯೂ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗ ಆಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಕೆಲವರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.