विकासनगर: लांगा गांव में घुसे गुलदार को वन विभाग ने पकड़ा Published on: 11 minutes ago

विकासनगर में बीते शुक्रवार को लांगा गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में घुसे गुलदार (Guldar entered the Health and Wellness Center) को कई घंटे बाद वन विभाग ने रेस्क्यू (Guldar rescued by the forest department) कर लिया है. लांगा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी ने एक गुलदार(Guldar in Langa Village) को सेंटर के कमरे में घुसा देखा. उसने तुरंत ही सेंटर के बाहर से कुंडी लगाकर गुलदार को अंदर बंद कर दिया. जिसके बाद सेंटर के कर्मियों ने लांगा रेंज वन कर्मियों को गुलदार की सूचना दी. गुलदार की सूचना पर मौके पर गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वन विभाग ने गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए देहरादून से ट्रेंकुलाइजर टीम को बुलाया. भीड़ को मौके से हटाकर देर शाम तक बमुश्किल खिड़की से गुलदार को ट्रेंकुलाइजर गन से गुलदार को बेहोश किया. जिसके बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया.