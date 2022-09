टिहरी: विस्थापन का मांग को लेकर उठड़, पीपोला के ग्रामीण लगातार आंदोलरत (Villagers sit on dharna for displacement demand) हैं. आज भी टिहरी झील के किनारे विस्थापन की मांग को लेकर धरने पर बैठ ग्रामीणों ने टिहरी विधायक एवं सासंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Slogans against Tehri MLA and MP) की.

धरने पर बैठे ग्रामीणों ने टिहरी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि विधायक और सांसद हमारी सुध लेने को तैयार नहीं हैं. जिसके कारण आज गांव के ग्रामीण विस्थापन की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. ग्रामीणों को मजबूरन विस्थापन की मांग के लिए टिहरी झील के किनारे धरने (Villagers sit on dharna on banks of Tehri Lake) पर बैठना पड़ रहा है.

टिहरी झील के किनारे ग्रामीणों का धरना

ग्रामीणों ने कहा हमारे जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं रह गया है. ग्रामीणों का कहना है कि पुनर्वास विभाग (rehabilitation department) और टिहरी बांध परियोजना के द्वारा इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. गांव के ही कुछ लोगों को पुनर्वास विभाग ने विस्थापित कर दिया है. कई ग्रामीणों को छोड़ दिया गया. जिसके कारण ग्रामीण आक्रोशित हैं.