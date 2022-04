कोटद्वार: पौड़ी जिले के कोटद्वार में सड़क हादसे (road accident in Kotdwar) में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई (Woman died in road accident). महिला के साथ उसका पोता भी था, जो इस हादसे में बाल-बाल बच गया. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो (road accident caught on CCTV camera) भी सामने आया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार ने महिला को टक्कर मारी है और उसके बाद वो वहां से भाग गया.

जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना कोटद्वार के मानपुर की है. सोमवार शाम को 57 साल की उषा नेगी अपने पोते के साथ घर से मार्केट के लिए निकली थी. इस दौरान वो मानपुर में सड़क पार कर रही थी, तभी बाइक सवार युवक ने उषा को टक्कर मारी दी और उसकी मौत हो गई.

देखें खौफनाक वीडियो

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने पोते के साथ पूरी सड़क पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही वे सड़क के दूसरे छोर पर पहुंचती है, तभी तेज रफ्तार बाइक सीधे महिला से टकराती और वो दूर जाकर गिरती हैं. इसके बाद वो उठ ही नहीं पाती है. महिला को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार की भी थोड़ी का बैंलेस बिगड़ता है. लेकिन वो मौके से भागने में सफल रहता है.

वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल मामले की सूचना को दी. पुलिस महिला को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार बाइक सवार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी.