पौड़ी: बीरोंखाल तहसील के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय में दो छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला (Case of molestation of girl students in Bironkhal) सामने आया है. छेड़छाड़ का आरोप विद्यालय के शिक्षक पर लगा है. छात्राओं ने शिक्षक पर बैड-टचिंग (girl students accused teacher of bad touching) का आरोप लगाया है. छात्राओं का आरोप है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं को होमवर्क कराने के बहाने घर बुलाता था. जिसके बाद बैड टचिंग की जाती थी. मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच बीईओ बीरोंखाल को सौंप दी है.

ये है पूरा मामला: जिले के दूरस्थ ब्लॉक बीरोंखाल के एक माध्यमिक स्कूल में कुछ दिनों पहले हुई पीटीए की बैठक में स्कूल की दो छात्राओं ने शिक्षक पर उन्हें अकेले होमवर्क के नाम पर छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत की. छात्राओं ने पीटीए के सदस्यों को बताया कि उन्हें शिक्षक होमवर्क कराने के नाम पर अकेले में बुलकार बैड टच करते हैं. बताया जा रहा है कि छात्राएं कक्षा 7वीं की हैं.

बीरोंखाल में छात्राओं ने स्कूल शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप

मामले का संज्ञान लेते मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉ. आनंद भारद्वाज में तत्काल प्रधानाचार्य से रिपोर्ट तलब की. सीईओ के अनुसार प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में प्रकरण को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. सीईओ ने खंड शिक्षा अधिकारी बीरोंखाल को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जांच रिपोर्ट आने पर मामले में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाने की बात भी कही है.

बीईओ बीरोखाल वर्षा भारद्वाज ने बताया आरोपी शिक्षक इस विद्यालय में करीब 12 सालों से सेवारत है. इससे पूर्व शिक्षक के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है. उन्होंने कहा शिक्षक रामनगर का रहने वाले है. वह बतौर सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में यहां तैनात है.

बैड टच क्या होता है: जब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से छूता है कि आप इससे असहज महसूस करते हैं या फिर उस व्यक्ति का छूना आपको बुरा लगता है, यह बैड टच कहलाता है. इसके साथ ही अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके प्राइवेट पार्टस को छूने का प्रयास करता है तो यह भी बैड टच है. तीसरी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से छूता है जिस पर आप असहज हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको इसके बारे में किसी से ना बताने के लिए कहता है, यह बैड टच है.