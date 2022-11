पौड़ीः थलीसैंण ब्लॉक के बैजरो में गाजियाबाद का एक युवक चट्टान से फिसलकर नदी में जा गिरा. जिसमें युवक घायल हो गया. गनीमत रही कि इस हादसे में युवक की जान सही सलामत बच गई. ग्रामीणों ने युवक को नदी ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि युवक अपनी युवती के साथ बैजरो के दुलमोट गांव आया था. ये भी कहा जा रहा है कि दोनों शादी भी कर चुके हैं.

जानकारी के मुताबिक, थलीसैंण ब्लॉक के बैजरो के दुलमोट गांव निवासी 21 साल की सोनी दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है. इसी कंपनी में गाजियाबाद निवासी 23 साल का धर्मवारी पुत्र शत्रुघ्न भी कार्यरत था. दोनों में दोस्ती हुई और फिर उन्होंने शादी भी कर ली. हालांकि, अभी शादी का पंजीकरण नहीं कराया गया है. इससे पहले बीती 5 अक्टूबर को परिजनों ने थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को 11 अक्टूबर को दिल्ली से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया था.

थलीसैंण में चट्टान से नदी में गिरा गाजियाबाद का युवक.

पौड़ी सीओ प्रेमलाल टम्टा (Pauri CO Premlal Tamta) ने बताया कि युवती इस युवक के साथ 2-3 हफ्ते से बैजरो में रह रही थी. जिस पर युवती के परिजनों ने इसका विरोध कर दिया और थलीसैंण थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई. वहीं, ग्रामीणों की ओर से युवक का विरोध करने पर वो नदी किनारे एक चट्टान पर चढ़ गया. युवक के अनुसार, उसका पैर फिसलने से वह नदी में जा गिरा.

वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सकुशल बाहर निकाला (youth fell into river from rock in Thalisain) और अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी. पुलिस के अनुसार, युवती बालिग है और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया (Pauri Girl married with Ghaziabad youth) है. दोनों की रजामंदी के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई है.