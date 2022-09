हल्द्वानीः वनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग पर देर शाम बड़ा हादसा हो गया. ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत (Man dies after being hit by train) हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. उधर युवक के परिवार वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया (Relatives accuse in laws of murder) है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कराई है.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार देर शाम सफदर का बगीचा निवासी 26 वर्षीय अनीस हिमालय स्कूल गौजाजाली के पास ट्रेन के इंजन की चपेट (Anees body found in Himalaya School Gaujajali) में आ गया. हादसे में अनीस की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर पहुंचे मृतक के पिता खालिक ने ससुरालियों पर अनीस की हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अनीस ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था. लेकिन ससुरालियों ने उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है.

ये भी पढ़ेंः देहरादून में लापता नाबालिग लड़कियां बरामद, दो किशोर और एक किशोरी को भेजा बाल सुधार गृह

वहीं, ससुरालियों ने अनीस के ससुराल आने की बात से इनकार किया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. एसओ वनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा लग रहा है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है.