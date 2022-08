हल्द्वानी: नैनीताल जनपद में दोपहर बाद से भारी बरसात (Heavy rain in Nainital district) हो रही है. भारी बरसात के चलते हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त (Public life disrupted in Nainital district) हो गया है. काठगोदाम स्थित रानीबाग में अंतिम संस्कार के लिए लाए गए तीन शव नदी में बह (Three dead bodies flowed in the river in Ranibagh) गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. गौला नदी का जलस्तर 14 हजार क्यूसेक से ऊपर (Gaula river water level in danger) पहुंच गया है. सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए गौला बैराज के सभी गेटों को खोल दिये हैं.

काठगोदाम पुलिस और प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी करते हुए नदियों के किनारे न जाने की अपील की है. भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. भारी बरसात के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. सबसे ज्यादा बरसात नैनीताल जनपद के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है. जिसके चलते हल्द्वानी शहर भी जलमग्न हो गया है. पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है.

हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर.

भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. गौला बैराज डैम खतरे के निशान पर है. ऐसे में डैम के गेट खोल दिये गये हैं. जिसके चलते कई गांव को खतरा पैदा हो गया है. फिलहाल जिला प्रशासन भारी बरसात पर पूरी तरह से निगरानी बनाये हुए है. जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिव मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं.