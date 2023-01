हल्द्वानी: पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान टीपी नगर क्षेत्र में एक वाहन से 102 पेटी अवैध शराब बरामद (102 cases of liquor recovered in Haldwani) की है. साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार (Liquor smuggler arrested in Haldwani) किया गया है. पकड़ा गया तस्कर अमित जोगी सोनीपत हरियाणा से अवैध शराब (Illegal liquor smuggling from Sonepat Haryana) लेकर हल्द्वानी में सप्लाई करने आ रहा था. जांच में सामने आया है कि शराब की बोतलों में आर्मी कैंटीन के रैपर लगाए गए हैं. एसएसपी पंकज भट्ट (SSP Pankaj Bhatt) ने कहा कि पकड़ी गयी ये शराब नकली भी हो सकती है. इसलिए इसकी जांच कराई जा रही है.

पूछताछ में यह पता चला है कि यह शराब सोनीपत में बनाई गई है. साथ ही शराब का कारोबार करने वाले बड़े सप्लायरों पर भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शराब तस्करी में पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया गया है. एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ठंड के चलते पहाड़ों पर शराब की डिमांड बढ़ी है. जिसके चलते तस्करी की बात सामने आई है. शराब तस्कर आर्मी की शराब की आड़ में छोटा हाथी वाहन में रखकर तस्करी कर रहा था.

पढे़ं- BJP Mandal President: उत्तराखंड बीजेपी ने घोषित किए 270 मंडल अध्यक्ष, यहां देखें पूरे नाम

आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि शराब किन लोगों की सप्लाई की जानी है. उन्होंने बताया कि शराब तस्करी में किन-किन लोगों का हाथ है इसकी भी जांच की जा रही है. शराब नकली तो नहीं है इसके लिए आबकारी विभाग को बुला कर शराब की जांच कराई जा रही है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब को हरियाणा के एक मकान में तैयार किया गया है. वाहन के आगे आर्मी सीएसडी कैंटीन का फर्जी स्टीकर भी चिपकाया गया था.