हल्द्वानी: पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल (Haldwani Police Mobile Recovery Cell) को बड़ी कामयाबी मिली है. टीम ने 346 गुम हुए मोबाइल रिकवर (346 Missing Mobile Recover) किए हैं. जिनकी कीमत 48 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, इन रिकवर मोबाइल में एक सेलफोन सोनिया गांधी के नाम पर मिला (Cellphone found in the name of Sonia Gandhi) है. जो चर्चा का विषय बन गया. वहीं, एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल स्वामी को उनके मोबाइल सौंपे.

नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट (Nainital SSP Pankaj Bhatt) ने मोबाइल रिकवरी सेल टीम को ₹5000 का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही सोनिया गांधी नाम से एक मोबाइल रिकवर हुआ है. जो चर्चा का विषय बना रहा. हालांकि, यह मोबाइल हल्द्वानी के नवाबी रोड की रहने वाली सोनिया गांधी नाम की एक महिला का है.

पुलिस ने बरामद किए स्मार्टफोन.

एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मोबाइल रिकवरी सेल ने जुलाई 2022 से 15 सितंबर तक 346 मोबाइल बरामद किया है. जिसकी कीमत करीब 48 साल तक रुपए हैं. 1 जनवरी 2022 से अब तक 1098 मोबाइल बरामद किए गए हैं. जिनकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपए है. यह मोबाइल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात सहित कई प्रदेशों से रिकवर किए हैं.

एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने लंबे समय से लोगों के मोबाइल रिकवरी सेल में दी गई शिकायतों के आधार पर इन मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया. उनको जैसे-जैसे सफलता मिलती गई मोबाइल का आंकड़ा बढ़ता गया. उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के कई राज्यों से भी पुलिस ने मोबाइल बरामद किए हैं.

एसएसपी ने कहा लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के मोबाइल रिकवरी सेल अब तक बरामद कर चुकी है, जो पुलिस के बेहतर कार्य को दर्शाता है. उन्होंने लोगों से किसी का मोबाइल गुम होने या खोने पर तत्काल मोबाइल रिकवरी सेल पर इन्फॉर्म करने की अपील की. ताकि, मोबाइल रिकवरी सेल जल्द से जल्द उनका खोया मोबाइल उन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा.