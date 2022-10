हल्द्वानी: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश (Conspiracy to kill Saurabh Bahuguna) रचने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. इसके बावजूद मंत्री की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. जिसको लेकर डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे (DIG Kumaon Nilesh Anand Bharne) ने मंत्री सौरभ बहुगुणा को पर्याप्त सुरक्षा (Sufficient security to Saurabh Bahuguna) देने का आश्वासन दिया है.

नीलेश भरणे ने कहा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को वाई श्रेणी की सुरक्षा (Saurabh Bahuguna will get Y category security) दी जाएगी. साथ ही पुलिस ने उनके घर और कार्यक्रम स्थल पर उनके सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर चेकिंग की व्यवस्था (Dog Squad and Metal Detector Checking Arrangement) की है. मंत्री के आवास पर सौरभ बहुगुणा से मिलने आने वाले लोगों का आई कार्ड चेक किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

उन्होंने कहा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा (Cabinet Minister Saurabh Bahuguna) की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि बीते दिनों कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की जेल से साजिश रची जाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया. मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जिसके बाद से ही यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

अब डीआईजी कुमाऊं ने कहा जेल से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह की गतिविधियां चलाते हैं. उस पर भी अब पुलिस की पूरी तरह से निगरानी रहेगी. जेल के अंदर पुलिस की दखल नहीं होती है, लेकिन जेल से छूटने वाले अब बड़े अपराधियों की निगरानी की जाएगी. मंत्री की सुरक्षा में पुलिस से कोई चूक नहीं हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.