हल्द्वानी: अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान (encroachment removal campaign in haldwani) चलाया हुआ है. इसी के तहत आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी के टीपी नगर क्षेत्र में अतिक्रमण (encroachment in haldwani ) हटाया. जिसमें पार्किंग और पार्कों पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई (Action against encroachers in Haldwani) की गई. इस दौरान कई अतिक्रमणकारियों के सामान जब्त (Goods of encroachers seized in Haldwani) भी किये गये.

सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने बताया शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है. इसी के तहत टीपी नगर क्षेत्र में भारी अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी. जहां अतिक्रमणकारियों को 10 दिन पहले नोटिस जारी कर खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने इसे खाली नहीं किया. जिसके बाद आज अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई. जिसमें अस्थाई रूप से बनाए टिन और कच्ची दुकानों को तोड़ा गया है.

हल्द्वानी में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा.

उन्होंने बताया अधिकतर अतिक्रमण कार पार्किंग और पार्कों में किया गया है. अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और दुकानदारों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई. उन्होंने कहा अतिक्रमण खाली कर इन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया.