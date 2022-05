हरिद्वारः दिल्ली-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. शनिवार देर रात बहादराबाद थाना क्षेत्र में रानीपुर झाल के पास (Accident near Ranipur Jhal) अपने घर जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर (The truck hit the bike rider) मार दी. हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद ट्रक चालक रुकने के बजाय मौके से फरार हो गया. गंभीर हालत में युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

बहादराबाद थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे सतीश कुमार निवासी बहादराबाद अपनी बाइक पर हरिद्वार से घर जा रहा था. रानीपुर झाल के पास पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसको जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके पेट व दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर पहुंची 108 उसे जिला चिकित्सालय ले गई, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया.

थानाध्यक्ष बहादराबाद नितेश शर्मा ने बताया कि टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. युवक को टक्कर मारने वाले की पहचान कर जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. जिला चिकित्सालय की आपातकालीन सेवा में तैनात डॉक्टर दीपक का कहना है कि अस्पताल लाए गए मरीज की हालत काफी गंभीर है, उसके पेट, जांघ व हाथ में काफी गहरी चोटें आई हैं. उसको प्राथमिक उपचार देकर फिलहाल हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है.