लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग (Demand for stoppage of trains in Laksar) को लेकर व्यापारियों ने बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी भी शामिल रहे. लक्सर व्यापार मंडल के मनोज वर्मा ने कहा कि करोड़ों रुपए लगाकर लक्सर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण तो सरकार ने कर दिया, लेकिन यहां ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बजाय और कम कर दी गई.

व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी ट्रेनें बंद थीं. लेकिन कोरोना काल समाप्त होने के बाद लक्सर से होकर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जाने वाली कई ट्रेनों को बाईपास कर दिया गया. ट्रेनों के बाईपास होने से रोजाना अप डाउन करने वाले न सिर्फ स्थानीय लोग, व्यापारियों और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, बल्कि ट्रेनों के न होने से क्षेत्र का विकास भी रुक गया है. स्टेशन पर खाने पीने का सामान बेचने वाले वेंडर्स के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

व्यापारियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी: व्यापारियों ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अभी तो उन्होंने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया है. अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 12 सितंबर से वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे.

बता दें, कोरोना काल के बाद ऋषिकेश, दिल्ली, हरिद्वार दिल्ली पैसेंजर और देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज लक्सर से हटाकर बायपास हरिद्वार देहरादून और ऋषिकेश कर दी है, जिसके चलते लक्सर क्षेत्र के कामकाजी, मजदूर, विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर भी उनकी बात ना सुनने का आरोप लगाया है.