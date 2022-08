हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म (Rape incident taken to Muzaffarnagar) की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लड़की को गाड़ी से फेककर आरोपी फरार(Accused absconding by throwing minor) हो गए. पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी है. जिसमें आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

सिडकुल थाना पुलिस (Sidkul Thana Police) से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया की उसकी नाबालिग बेटी की दोस्ती कुछ समय पूर्व फेसबुक के माध्यम से रितिक बालियान निवासी पुरबालियान, मंसूरपुर मुजफ्फरनगर से हो गई थी. आरोप है कि बातचीत होने पर कुछ समय पूर्व रितिक ने उसकी बेटी को मिलने के लिए बुलाया. वह उसकी बेटी को कार में बैठाकर अपने साथ ले गया.

पढ़ें- उत्तराखंड में सरकारी नौकारियों में भ्रष्टाचार पर बोले राहुल गांधी, नाकामी से पल्ला झाड़ रहे धामी, बेरोजगारों से भी धोखा

इसके बाद उसने उसका अश्लील वीडियो बनाया. आरोप है की युवक लगातार वीडियो एवं फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार हरिद्वार के होटलों में नाबालिग को ले गया. जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया. बीते 18 अगस्त को शादी का झूठा झांसा देकर उसे अपने मामा के घर गाजियाबाद ले गया.

पढ़ें- कोई करा रहा चंपी तो कोई छात्रों से करा रहा बॉडी मसाज, क्लासरूम में पढ़ाई के बजाय आराम

इसके बाद 22 अगस्त को उनकी बेटी को लेकर मंसूरपुर में अपने जीजा के घर गया. यहां भी उससे दुष्कर्म किया गया. आरोप है की वापस आने के दौरान मंगलौर में गंगनहर पुल के पास रितिक बालियान ने उसकी बेटी को चलती कार से फेंक ‌दिया. किसी को भी इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी उसने दी. किशोरी को सड़क पर बदहवास हालत में पड़ा देखकर लोगों ने परिजनों को सूचना दी. तब उन्हें घटना का पता चला. इंस्पेक्टर सिडकुल प्रमोद उनियाल ने बताया मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है.