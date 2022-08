रुड़की: मंगलौर के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Mangalore Government Girls Higher Secondary School) की छात्राओं की टीसी पर पेन से रेड मार्क करने वाली शिक्षिका (teacher to red mark with pen on TC) का एक और मामला सामने आया है. जिसके बाद स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, छात्राओं की टीसी पर रेड मार्क करने वाली शिक्षिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल(Mangalore teachers video viral) हो रहा है.

वीडियो मंगलौर कस्बे के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में स्कूल की टीचर छात्राओं से मालिश(School teacher taking massage from girl students) कराती हुई दिखाई दे रहीं हैं. ये वीडियो सर्दी के मौसम का है. जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व मंगलौर के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल ने कुछ छात्राओं की टीसी पर रेड पेन से टिप्पणी कर दी थी. जिसके बाद मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो प्रिंसिपल ने छात्राओं को नई टीसी जारी कर खेद प्रकट किया.

स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्राओं से मसाज करा रहीं टीचर.

इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई को भी झेलना पड़ा. विभाग ने प्रिंसिपल का तबादला करते हुए जांच के आदेश भी दिए थे. वहीं, अब उसी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद स्कूल दोबारा से चर्चाओं में आ गया है. वीडियो में शिक्षिकाएं छात्राओं से अपने सिर की मालिश कराती दिखाई दे रहीं हैं. जबकि दूसरी शिक्षिका स्कूल की बालिका से कमर की मालिश कराती हुई दिखाई दे रही है.

वीडियो को देखने से लगता है कि ये वीडियो सर्दियों के मौसम का है. वायरल हो रहा ये वीडियो स्कूल प्रशासन की पोल खोलने का काम कर रहा है. जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते है उनसे टीचर अपनी मालिश कराकर सरकार के आदेश और स्लोगन को ठेंगा दिखा रही हैं. बताया गया है जो शिक्षिकाएं वीडियो में नजर आ रहीं हैं वो वर्तमान में भी स्कूल में ही तैनात हैंं.

इस मामले में मंगलौर के खण्ड शिक्षा अधिकारी अमित कोठियाल का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है. न ही अभी तक ऐसी कोई वीडियो मेरे संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया वीडियो देखने के बाद पता चलेगा किस स्कूल की वीडियो और इसमें कौन टीचर है. इसका जवाब वीडियो में दिख रही टीचर ही देंगी. उन्होंने बताया ये भी देखना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग तो नहीं की गई है.