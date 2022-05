हरिद्वार: समय से साथ-साथ जहां देश बदल रहा है. लोग धीरे-धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं. धर्मनगरी के साधु-संत भी अब इसमें पीछे नहीं हैं. आलम यह है कि मठ मंदिरों में होने वाली साधु संतों की बैठकें अब हरिद्वार के लग्जरी होटलों में होने लगी हैं. जिससे कहा जा सकता है कि साधु-संतों का भी लगाव अब चहल-पहल भरी दुनिया से होने लगा है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सभी सम्प्रदायों के संतों ने चारधाम यात्रा के सकुशल संपन्न होने व देश व राज्य की खुशहाली की कामना के लिए एक बैठक हरिद्वार के शंकर आश्रम स्थित होटल क्लासिक रेजीडेंसी (Meeting of saints at Hotel Classic Residency Haridwar) में की.

बैठक भले ही चार धाम यात्रा को लेकर की गई हो लेकिन बैठक में साधु संतों की फोटो जमकर वायरल (Photos of saints in Haridwar viral on social media) हो रही है. जिसमें साधु-संत बैठक कम और फोटो शूट ज्यादा कराते नजर आ रहे हैं. इस बैठक की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

साधु संतों की बैठक.

सोशल मीडिया ने बदला संतों का जीवन: आजकल हर कोई अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से साझा करते हैं. ऐसे में साधु संत भी इसमें पीछे नहीं हैं. साधु-संत भी सोशल मीडिया पर फोटो जमकर शेयर करते हैं. तकरीबन सभी संतो के सोशल मीडिया का अकाउंट हैं. जिसे वह लगातार अपडेट करते रहते हैं. सोशल मीडिया की ही देन है जिससे अब साधु संत भी सादगी भरे जीवन से लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ चले हैं.

बैठक के दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्रीमहंत रविन्द्रपुरी महाराज ने कहा उत्तराखण्ड ऋषि मुनियों की तपस्थली तथा हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है. चारधाम यात्रा देश दुनिया को सनातन धर्म व संस्कृति का संदेश देती है. विदेशी नागरिक भी सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए कार्य योजनाएं लागू कर रहे हैं. श्रद्धालु भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है.

साधु संतों की बैठक की फोटो वायरल.

उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि से विशेष लगाव रखते हैं. अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमहंत राजेंद्रदास महाराज ने कहा होटल व्यवसायी भी उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में हरसंभव सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा देश दुनिया से श्रद्धालु भक्त चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं. उनको आकर्षक व विशेष सुविधाएं प्रदान करना होटल व्यवसायियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है.