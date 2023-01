हरिद्वार: मामूली बात को लेकर हुए विवाद में प्रॉपर्टी डीलर दो भाईयों ने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर (two Property dealer brothers assaulted in Haridwar) की सरेराह बुरी तरह पिटाई कर दी. शिकायत का संज्ञान लेते हुए रानीपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर भाईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case filed against property dealer brothers) करते हुए उनका शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया है.

ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाषनगर निवासी कुणाल त्यागी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं. उनका किसी बात को लेकर प्रॉपर्टी डीलर गुडडू चौधरी, उसके भाई सोनू चौधरी से विवाद चला आ रहा है. आरोप है कि कुणाल त्यागी अपनी कार से शिवालिक नगर जाने के लिए निकला था, जैसे ही वह शिवालिक नगर पहुंचा तभी पीछे से दोनों भाई भी आ धमके. आरोप है कि दोनों भाईयों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. गाली गलौज करते हुए उसे हत्या की धमकी दी गई.

पढे़ं- जोशीमठ भू-धंसाव का मामला पहुंचा SC, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की पीआईएल

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों भाईयों को कोतवाली ले आई. पुलिस ने पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों भाईयों का शांतिभंग करने के आरोप में चालान कर दिया. रानीपुर कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह तनवार ने बताया आरोपी प्रॉपर्टी डीलर भाईयों के लाइसेंसी असलहे के निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है.

गुडडू त्यागी के खिलाफ दर्ज हैं मुकदमे: चर्चित प्रॉपर्टी डीलर गुडडू त्यागी के खिलाफ यह कोई पहला मामला दर्ज नहीं हुआ है. पूर्व में भी उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज चले आ रहे हैं. वर्ष 2019 के सितंबर माह में दोनों भाईयों ने टिहरी विस्थापित कालोनी निवासी पेशे से डेयरी स्वामी पर अपनी लाइसेंसी असलहे से फायर झोंक दिए थे, लेकिन डेयरी स्वामी बाल-बाल बच गया था. तब पुलिस ने दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. सिडकुल में भी एक प्रॉपर्टी डीलर संदीप रोहिला से गुडडू त्यागी ने मारपीट कर दी थी. यही नहीं गुडडू त्यागी की नाबालिग बेटी को भी कई वर्ष पूर्व लाइसेंसी असलहे से गोली लग गई थी.