रुड़की: हरिद्वार के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के कान्हापुर गांव में खेत जोतने का विरोध (Dispute between two parties in Kanhapur village) करने पर पिस्टल एवं तमंचे से फायरिंग (Shot fired in Kanhapur village) करने का मामला सामने आया है. फायरिंग के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. वहीं, पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने दो नामजद समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है. दूसरे पक्ष की तरफ से भी तहरीर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के कान्हापुर गांव निवासी यासीन किसान है. बुधवार की सुबह यासीन अपने बेटे परवेज के साथ खेत में काम करने गया था. इस दौरान उसने देखा कि गांव के विसारत और आजम वहां पर ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई कर रहे हैं. जब यासीन और परवेज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इनके बीच जमकर मारपीट हो गई. इसी बीच विसारत और आजम की ओर से कई लोग वहां पर आ गए.

रुड़की में खेत जोतने के विवाद में हुई फायरिंग.

उनमें से कुछ लोगों ने लाइसेंसी पिस्टल और तमंचे से फायरिंग करनी शुरू कर दी. इसमें परवेज और उसके पिता बाल बाल बचे. फायरिंग के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर यासीन पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए. उन्हें देख दूसरे पक्ष के लोग पिस्टल और तमंचे लहराते हुए मौके से चले गए. इस दौरान यासीन पक्ष ने उनका मोबाइल से वीडियो बना लिया.

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया. इस मामले में परवेज की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में विसारत और आजम निवासी कान्हापुर समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में आरोपियों के पिस्टल के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.