हरिद्वारः धर्मनगरी हरिद्वार के पॉश कॉलोनी शिवालिक नगर (accident in shivalik nagar) में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया. जानकारी के मुताबिक भेल (BHEL) की ओर से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस बेकाबू होकर डिवाइडर (ambulance on divider in Haridwar) पर चढ़ गई. गनीमत यह रही कि एंबुलेंस की चपेट में कोई शख्स नहीं आया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस चालक नशे में धुत (Drunk driver climbs ambulance on divider ) था, जिसे रानीपुर पुलिस पकड़ कर अपने साथ ले गई.

घटना रात 11.15 बजे की है. चश्मदीदों के मुताबिक, शिवालिक नगर में भेल की तरफ से तेज रफ्तार एंबुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई. गमीनत रही कि एंबुलेंस में कोई मरीज नहीं था. साथ ही एंबुलेंस की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया. घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक, एंबुलेंस का चालक नशे में धुत था.

नशे में बहके एंबुलेंस ड्राइवर के हाथ

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया और रानीपुर कोतवाली ले गई. इस दौरान घटना स्थल पर जाम लग गया. इसके बाद पुलिस को यातायात सुचारू करने में घंटों लग गए. पुलिस ने एंबुलेंस को भी अपने कब्जे में ले लिया है.