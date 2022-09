हरिद्वार: ज्वालापुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही मांस की दुकानों और गंगा में बहाए जा रहे मांस और खून के खिलाफ भैरव सेना (Bhairav Sena in Haridwar) ने बुधवार को काबीना मंत्री और हरिद्वार प्रभारी सतपाल महाराज के खिलाफ उन्हीं के आश्रम के बाहर पहुंच जमकर विरोध प्रदर्शन (protest outside Satpal Maharaj ashram) किया. इस मौके पर सेना के कार्यकर्ताओं ने सतपाल महाराज का पुतला (Bhairav Sena burnt the effigy of Satpal Maharaj) भी फूंका. साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इन दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने की मांग की है.

बता दें ज्वालापुर क्षेत्र में बीते 10 सालों में मांस की दुकानों में कई गुना की वृद्धि हुई है. ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित इन दुकानों में रोजाना न केवल खुलेआम मांस काटा जाता है बल्कि जानवरों का रक्त और अवशेष भी सीधे गंगा में नालों के माध्यम से बहा दिए जाते हैं. जिसके खिलाफ पिछले कई साल से भैरव सेना प्रदर्शन कर रही है. बुधवार को भैरव सेना के प्रदेश अध्यक्ष चरणजीत पाहवा ने सेना के सदस्यों के साथ शहर की सड़कों पर काबीना मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला.

हरिद्वार में बढ़ रही मीट की दुकानें.

शहर की सड़कों से होता हुआ ये जुलूस प्रेम नगर आश्रम के बाहर पहुंचा. जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने सतपाल महाराज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया. भैरव सेना के प्रदेश अध्यक्ष चरणजीत पाहवा ने कहा हरिद्वार विश्व का एक बड़ा तीर्थस्थल है, लेकिन यहां की मान और मर्यादा का उल्लंघन हमारी ही सरकारें कर रही हैं.

हमारी मांग है कि धर्मनगरी होने के कारण नगर निगम क्षेत्र में स्थित तमाम मांस की दुकानों को यहां से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मीट की दुकानों में कई गुना की वृद्धि हुई है. पहले यहां पर सिर्फ चार मीट की दुकान हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 120 हो गई हैं.

उन्होंने कहा साल 2010 में जिलाधिकारी ने लिखित आदेश देकर बताया गया था कि यह समस्त मीट की दुकानें सराय में शिफ्ट कर दी गई हैं, लेकिन भाजपा नेताओं के संरक्षण में यह दुकानें फिर दोबारा शिफ्ट होने से रोक दी गई.