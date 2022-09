रुड़की: शंकरपुरी गांव में बुखार का प्रकोप (Fever outbreak in Shankarpuri village) जारी है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 दिन पहले 100 बुखार से पीड़ित ग्रामीणों का सैंपल लिया (Took sample of 100 villagers) था. जिसमें से 50 बुखार पीड़ितों की रिपोर्ट आई है. इनमें 35 ग्रामीणों की एलाइजा जांच में रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव (Dengue positive report) आई है. जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं. पिछले चार दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है. वहीं, एक बुखार पीड़ित महिला की मौत हो गई है.

शंकरपुरी गांव में बुखार का प्रकोप: पिछले एक माह से अधिक समय से शंकरपुरी गांव में बुखार का प्रकोप है. निजी अस्पतालों में ग्रामीण उपचार करा रहे है. निजी लैब में कई ग्रामीणों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी. जब मीडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया. जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी गुरनाम सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम चार दिन से गांव में डेरा डाले हुए है.

35 ग्रामीणों में डेंगू की पुष्टि: तीन दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में बुखार से पीड़ित 100 ग्रामीणों का खून सैंपल लिया था. जिसमें 50 सैंपल की एलाइजा जांच रिपोर्ट आई है. इनमें 35 ग्रामीणों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है. जबकि, 15 ग्रामीणों को सामान्य वायरल बुखार है. अभी 50 बुखार पीड़ितों की रिपोर्ट आनी बाकी है. बुधवार सुबह यह रिपोर्ट भी आ जाएगी.

घरों में मिला डेंगू का लार्वा: शंकरपुरी गांव में 35 ग्रामीणों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता से काम कर रहा है. मंगलवार को वेक्टर जनित रोग नियंत्रण निरीक्षक सीएम कंसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच की. उन्होंने कहा कुछ घरों में डेंगू का लार्वा मिला है.

कीटनाशक दवाओं का छिड़काव: उन्होंने कहा कई ग्रामीणों के घर में फ्रिज की ट्रे में डेंगू का लार्वा मिला है. इसके अलावा गमले और पौछे की बाल्टी में भी डेंगू का लार्वा मिला है. उन्होंने टीम के साथ करीब 75 घरों को चेक किया. डेंगू से बचाव के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव (spraying insecticides) भी कराया गया है. साथ ही जागरूकता पोस्टर गांव में जगह-जगह लगाए गए हैं.