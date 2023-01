उत्तराखंड में होगी G20 एंटी करप्शन और अर्बन डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण बैठकें

देहरादून: भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन (G20 Summit in India) की दो महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड (Two meetings of G20 conference in Uttarakhand) में होनी हैं. जिनको लेकर जानकारी प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा (Protocol Minister Saurabh Bahuguna) ने जानकारी दी. सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड में G20 की एंटी करप्शन (Anti corruption meeting of G20 in Uttarakhand) और अर्बन डेवलपमेंट (urban development meeting) से जुड़ी दो बैठकें होंगी. उन्होंने बताया प्रदेश में होने वाली इन दो बैठकों से उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा.

G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) की मेजबानी का मौका इस बार भारत को मिला है. G20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में होनी हैं. प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया मई में G-20 की महत्वपूर्ण बैठक ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन (G20 meeting at Rishikesh Parmarth Niketan) में होनी है. इसके बाद जून में अर्बन डेवलपमेंट पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड में प्रस्तावित है.

पढे़ं- मसूरी में जी 20 की बैठक कराने की होटल एसोसिएशन ने की डिमांड

उत्तराखंड के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा (Protocol Minister Saurabh Bahuguna) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा जी-20 की बैठक के लिए उत्तराखंड को चुनना बेहद ही गौरवमई और बड़ी उपलब्धि का विषय है. उन्होंने कहा वह G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हैं. उन्होंने कहा मुख्य रूप से जी-20 की दो बैठकें उत्तराखंड (Two meetings of G20 in Uttarakhand) में होनी हैं. उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई डेलिगेशन प्रदेश में आता है तो वहां पर और भी कई तरह के विषयों पर चर्चा होती है. जिसका लाभ उत्तराखंड को जरूर मिलेगा.

पढे़ं- G-20 के LOGO और रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ जागेश्वर धाम

सौरभ बहुगुणा (Protocol Minister Saurabh Bahuguna) ने कहा उत्तराखंड में होने वाली इन बैठकों से प्रदेश को अपनी संस्कृति, विचारों एवं सामाजिक पहचान को विदेश तक पहुंचाने का व्यापक मंच मिलेगा. उन्होंने इसे स्थानीय संस्कार, व्यवहार, सभ्यता, प्रबंधन, लोकसंस्कृति के प्रचार-प्रसार का सुनहरा अवसर बताया. उन्होंने कहा यह मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है. इससे राज्य को विश्व स्तर पर नई पहचान मिलेगी.